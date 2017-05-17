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الأمم المتحدة: النزاع في سوريا لا يجلب الفائدة لأحد
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الأمم المتحدة: النزاع في سوريا لا يجلب الفائدة لأحد

2017-05-17 16:12:08

أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن النزاع في سوريا لا يجلب الفائدة لأحد ويضمن المخاطر الجدية للجميع.

وقال جوتيرش - في حديث اليوم أمام البرلمان الأوروبي أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - “في سوريا يخسر الجميع. لا يوجد منتصرون”، مشددا على أن الوضع في سوريا يمكنه زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالكامل ويزيد من خطر انتشار الإرهاب الدولي.

وأشار إلى أن حل النزاع في سوريا سيسمح بالتخلص من الخطر المهدد للأمن العالمي، مؤكدا ضرورة النظر للمشاكل الإنسانية في سوريا بشكل موضوعي من أجل حلها.

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