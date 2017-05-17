بدأ فريق الترميم بالمتحف المصري الكبير، بالاشتراك فريق عمل ياباني، في أعمال تغليف السرير الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ أمون، والمعروض حاليا بالمتحف المصري بالتحرير.

وأوضح المشرف العام على المتحف المصري الكبير الدكتور طارق توفيق - في تصريح اليوم - أن السرير مصنوع من الخشب المغطى برقائق الذهب على هيئة المعبودة سخمت، مؤكدا أن جميع أعمال التوثيق العلمي والترميم الأولي تمت على السرير قبل التغليف وذلك لضمان سلامة الأثر أثناء عملية النقل.

من جانبه، قال مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف الكبير عيسى زيدان إن عملية التغليف سوف تستغرق 8 ساعات، وأنه يتم استخدام مواد وخامات تغليف عالية الجودة وخالية تماما من الحموضة بالإضافة إلى استخدام وحدات ضد الاهتزازات أثناء عملية النقل وكذلك أجهزة لقياس الحرارة وشدة الاهتزازات بما يضمن سلامة الأثر.

وأكد مدير الشئون الفنية بالمتحف المصري الكبير حسين كمال أن هذه المرحلة تتم الآن بعد الانتهاء من كل المراحل الضرورية من أعمال ترميم أولي وتوثيق علمي للأثر.‎