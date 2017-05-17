أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن طيران الجيش العراقي شن أكثر من 4000 غارة جوية استهدفت مواقع تنظيم داعش في الموصل خلال شهر واحد.

وقال مدير إعلام الوزارة العميد تحسين إبراهيم - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن طيران الجيش نفذ أكثر من 2700 غارة جوية خلال الفترة من 11 أبريل إلى 14 مايو بجانب 1298 غارة أخرى، فضلا عن طلعات أخرى نفذها طيران القوات الجوية منها 184 طلعة قتالية ونحو 592 لنقل العتاد والسلاح وإخلاء الجرحى.

وأشار إبراهيم إلى أن الطاقم الطبي تمكن من إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية حرجة لمدنيين، بينهم نساء حوامل وأطفال.