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الأطلسي موعود بعواصف مدارية عدة في 2017
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الأطلسي موعود بعواصف مدارية عدة في 2017

2017-05-17 16:48:25

قال خبير أرصاد في شركة ويذر بيل أناليتكس الثلاثاء، إن ما بين 11 و 13 عاصفة مدارية متوقعة في موسم أعاصير الأطلسي خلال العام 2017.

وتوقعات ويذر بيل مشابهة لتقرير أصدره مشروع تابع لجامعة ولاية كولورادو يوم السادس من أبريل توقع أن تقل أعاصير الموسم الحالي عن المتوسط لتبلغ نحو 11 عاصفة. حسب ما أوردت رويترز.

وقالت الجامعة في توقعاتها إن متوسط عدد الأعاصير بين عامي 1981 و2010 كان 12 عاصفة.

وتوقع جو باستاردي الخبير لدى ويذر بيل إعصارا أو اثنين كبيرين بينما توقع تقرير جامعة كولورادو إعصارين انسجاما مع المتوسط.

ويبدأ موسم أعاصير الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى 30 نوفمبر.

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