أعلن المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة لديه، وشملت الآتي:

مدير عام إدارة تنمية و تطوير القدرات البشرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على الإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية و يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام من المدير التنفيذي للمعهد ، كما أعلن المعهد عن حاجته لوظيفة أخصائي شبكات ويختص شاغل الوظيفة بالقيام بكافة اعمال تشغيل ودعم أنظمة الشبكات المتاحة بالمعهد ومراقبة أدائها والمساهمة فى تطويرها وقياس كفاءة ادائها، و كما أتيحت وظيفة سائق، وتختص الوظيفة بالقيام بمهام قيادة السيارات والمركبات لنقل موظفي المعهد وفقا لخطة العمل بإدارة الحركة والنقل، و يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف المباشر لمدير إدارة الحركة والنقل.

ونبه الإعلان إلى أن أخر موعد للتقديم يوم 30 يونيو القادم.

ويمكن معرفة كيفية التقديم، والإطلاع على صورة الإعلان كاملة هنـــا .

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