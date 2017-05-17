 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 05:20 مساءً
روابط سريعة
وظائف خالية بالمعهد القومي للإدارة
1481183505_359_18151_

وظائف خالية بالمعهد القومي للإدارة

2017-05-17 16:43:56
شغلانتي - ساره عراقي

أعلن المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية عن حاجته لشغل بعض الوظائف الشاغرة لديه، وشملت الآتي:
مدير عام إدارة تنمية و تطوير القدرات البشرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على الإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية و يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام من المدير التنفيذي للمعهد ، كما أعلن المعهد عن حاجته لوظيفة أخصائي شبكات ويختص شاغل الوظيفة بالقيام بكافة اعمال تشغيل ودعم أنظمة الشبكات المتاحة بالمعهد ومراقبة أدائها والمساهمة فى تطويرها وقياس كفاءة ادائها، و كما أتيحت وظيفة سائق، وتختص الوظيفة بالقيام بمهام قيادة السيارات والمركبات لنقل موظفي المعهد وفقا لخطة العمل بإدارة الحركة والنقل، و يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف المباشر لمدير إدارة الحركة والنقل.
ونبه الإعلان إلى أن أخر موعد للتقديم يوم 30 يونيو القادم.
ويمكن معرفة كيفية التقديم، والإطلاع على صورة الإعلان كاملة هنـــا .

كما يمكن التعرف يومياً على أحدث فرص العمل والوظائف في مصر ودول الخليج عبر موقع شغلانتي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3