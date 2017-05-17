أدخل تطبيق إنستاجرام تحديثا جديدا يتميز بإطلاق عدد من فلاتر الوجه وتعديلات الصور التي يتميز بها المنافس الشهير، سناب شات.

وأطلق فيسبوك وإنستغرام في وقت سابق خدمة نشر القصص، التي يتميز بها سناب شات، حيث تختفي الصور والفيديوهات خلال 24 ساعة.

وأضاف موقع الصور الاجتماعي، مجموعة من الفلاتر على غرار سناب شات، لالتقاط صور السيلفي بشكل مميز للغاية.

ويمكن للمستخدمين التمتع بهذه الميزة، من خلال الضغط على رمز جديد موجود في الزاوية اليمنى السفلى، حيث سيظهر عدد من فلاتر الوجه المختلفة والمميزة لالتقاط صور السيلفي، وعرضها في قصص إنستغرام.

يذكر أن تطبيق إنستاجرام كان قد أدخل العديد من ميزات التصوير في القصص اليومية، بما في ذلك إضافة الملصقات والرموز أو النصوص، وكذلك أدوات الرسم.