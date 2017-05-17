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برلماني: من الصعب تخفيض عجز الموازنة.. ومخصصات وزارة الصحة «فيها كلام كتير»
ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلماني: من الصعب تخفيض عجز الموازنة.. ومخصصات وزارة الصحة «فيها كلام كتير»

2017-05-17 16:26:05
محيط - خالد الريس

أكد ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة النقل قد طالبت بتعديل بعض النقاط الخاصة في قطع الغيار والصيانة للسكك الحديدية في الموازنة العامة.
وتوقع النائب البرلماني من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن يكون مخصصات وزارة الصحة بالموازنة العامة “هيكون فيها كلام كتير”، موضحا أنه سيجتمع مع مندوبي وزارة الصحة اليوم لمناقشة الموازنة.
وأعلن أن الموازنة قد تزيد عن القيمة المتوقعة وهي حوالي تريليون و400 مليار جنيه بسبب وجود بعض الطلبات الإضافية من بعض الوزارات، معربا عن أمله في أن ينتهي البرلمان من كتابة تقرير الموازنة في 10 يونيو القادم.
وأضاف أن بند الدعم المتوقع بالموازنة العامة القادمة حوالي 332 مليار جنيه بنسبة 27 % من الموازنة موزوعة على جميع أنواع الدعم، واصفا إياها بـ«موازنة محدودي الدخل»
وذكر أن دعم السلع التموينية ارتفع بنسبة 50 % بالإضافة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية ستغطي 8 مليون مواطن مصري و110 مليار جنيه في بند دعم الطاقة.
وأشار إلى أن خدمة الدين العام تمثل 32 % من موازنة الدولة بقيمة 380 مليار جنيه، معربا عن تخوفه من ارتفاع بنود خدمة الدين العام في الموازنة.
وأوضح أن نسبة العجز بالموازنة العامة 9,1 % بقيمة 370 مليار جنيه، متمنيا توقف العجز عند هذا الرقم لأنه من الصعب تخفيض نسبة العجز عن 9,1 %.

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