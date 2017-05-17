مؤمنة كامل: نستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين مستوى الصحة2017-05-17 15:24:35
أكدت الدكتورة هند الشربيني، العضو المنتدب ورئيسة وحدة الفيروسات والرئيس التنفيذي للمختبر، إن 70% من التشخيص الصحيح مبنى على نتائج صحيحة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الحديثة تساعد على دقة التشخيص والتي كان من الصعب القيام بها في السابق.
وأضافت الشربيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن المعمل المركزي للمختبر، يعد أكبر معمل مركزي من الطراز العالمي في الشرق الأوسط، كما أنه يتميز بتجهيزه بأحدث التقنيات وأجهزة الاختبار من حيث المعدات الطبية المستخدمة، من خلال الشراكة الذي عقدها المختبر مع أكبر موردي أجهزة الفحص الطبي في العالم “روش Roche، وسيمنز Siemens، وسيسمكس Sysmex” في عملية تحليل الاختبارات، فضلا عن التدريب وتطوير مهارات العاملين بالمعمل.
وقالت الدكتورة منال عبد العزيز، مديرعام معامل المختبر، إن المختبر مهتم جدا ببناء علاقة صداقة مع المريض، ونحتفظ بنتائج المرضى في قاعدة بيانات سرية تجعل المريض قادر على استرجاع نتائج التحليل أكثر من مرة، فضلا عن توفير الزيارات المنزلية وتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل من أجل مرضانا، وعبر الـmobile application و رسائل ال SMS، وتوفير الخط الساخن للعملاء، حيث يمكن للمرضى الاتصال على رقم 19014 بخصوص أي استفسارات، وتخصيص منطقة للأطفال داخل كل فروع المختبر لتسهيل عملية أخذ العينات من الأطفال دون خوف” كما يتواجد طبيب فى كل فرع ليتواصل مع المرضى لحل اى مشكلة تواجهم سواء فى سحب العينة او النتيجة
و أضافت عبد العزيز أن اهتمام معامل المختبر بصحة المصريين لهو نابع من القلب لذلك نحرص على تزويد العاملين ببرامج تدريب دائمة لتحسين تجربة المريض اثناء زيارة المعامل.
واستعرضت الدكتورة مؤمنة كامل مؤسس التحاليل المناعية فى مجال الاختبارات الطبية تاريخ تطور العمل في سلسة معامل المختبر، منذ إنشاءها عام 1979، قائلة: “اكتسبنا خبرات الريادة في مجال الاختبارات الطبية، على مدار 38 عاما، حتى أصبح لدينا أكثر من 170 فرعا، فضلا عن 8 فروع في السودان، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1500 موظف من بينهم 200 دكتور وأستاذ جامعة من أفضل الكفاءات الموجودة في مصر.
وأضافت كامل، أنه منذ بداية إنشاء فروع المختبر وضعنا نصب أعيننا المساهمة في تحسين مستوى الصحة العامة والرفاهية للمجتمعات التي يقوم المختبر بخدمتها من خلال إمدادهم بالمعلومات التشخيصية المعملية عالية الجودة.
وتعد معامل المختبر من أكبر شركات الاختبارات المعملية الطبية الخاصة في الشرق الأوسط بما يوفره من خدمات المختبرات التشخيصية، والاختبارات الباثولوجية والإكلينيكية للمجتمعات الطبية في مصر حيث تمتلك الشركة حافظة أعمال تضم أكثر من 1700 تحليل إكلينيكي في مجالات علوم المناعة وأمراض الدم والكيمياء السريرية والطفيليات والأحياء المجهرية والأمراض المعدية، والسموم والخلايا والأمراض الجراحية والتدفق الخلوي والبيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة الخلوية.
وحصل المختبر على اعتماد CAP في جميع أنحاء العالم عام 2010، وهو المعيار الذهبي من اعتماد المختبرات الطبية، وفي أبريل 2012، أعادت الجمعية الأمريكية للباثولوجيين ال “CAP” اعتماد معامل المختبربعد سلسلة من الاختبارات التي تمت على أيدي فريق الاعتماد الدولي المبعوث من ال“CAP” للمرة الثانية، وعلى شهادة أيزو 15189 وهي شهادة الاعتماد في الكيمياء، والسموم، والفيروسات وعلم الدم، في يوليو 2011 حيث يضمن للمواطن المصرى الحصول على نتائج معملية دقيقة معتمدة فى كل دول العالم.
وتواصل معامل المختبر ريادتها بالحملات التعريفية عن اهمية الاطمئنان على الصحة عن طريق اجراء التحاليل اللازمة من خلال القوافل التى تجوب شوارع القاهرة والمحافظات الاخرى ايمانا منها باهمية رفع الوعى الصحى لدى المصريين تحت مظلة حملة (صحتك قوتك) بتحاليل مخفضة مثل مؤخرا حملة مرض السكر حيث تم التعريف بأعراضه وطرق تشخيصه كما تقوم معامل المختبر بقوافل طبية فى القرى لعمل تحاليل تشخيصية للكشف عن الامراض المزمنة مثل فيروس سى وبى فى قرى محافظات المنوفية والدقهلية وبنى سويف.
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
استمرارا للتسهيلات..السعودية تعلن خبرا سارا للسوريين
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للسوريين الزائرين المقيمين في المملكة، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، إنفاذاً ...Wed, 17 May 2017 07:26:38 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT