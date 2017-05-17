أكد جهاز تنظيم الاتصالات بتايلاند يوم الثلاثاء إن البلاد ليست لديها نية فورية لحجب “فيسبوك” إذ تتوقع امتثال شركة التواصل الإجتماعي العملاقة لأوامر قضائية بحذف محتوى تعتبره السلطات خطرًا على الأمن القومي.

كانت السلطات أمهلت “فيس بوك” حتى يوم الثلاثاء لحذف 131 عنوانًا إلكترونيًا بها محتوى تعتبره تهديدًا للأمن أو خرقًا لقوانين العيب في الذات الملكية.

وأثار التهديد مخاوف من حجب الموقع في تايلاند التي تعد واحدة من أكثر الدول استخدامًا لفيسبوك في آسيا.

لكن تاكورن تانتاسيت الأمين العام لمفوضية الاتصالات قال للصحفيين إنه لن تكون هناك إجراءات فورية لحجب “فيسبوك” مضيفًا أن البيروقراطية تسببت في تأخير عملية إزالة الصفحات الإلكترونية المعنية.

وقال تاكورن بعد زيارة للمقر الرئيسي لإتحاد مقدمي خدمات الإنترنت في تايلاند لتفقد امتثال “فيسبوك” لطلب السلطات حذف المحتوى “لدينا الوثائق اللازمة من المحكمة لحجب 34 صفحة الآن”.

وأضاف “تعاون فيس بوك جيدًا فيما يتعلق باتخاذ خطوات لحجب الصفحات التي طلبناها منهم في الماضي. إذا تعاونوا فسيتبقى 97 صفحة طلبنا من المحكمة إصدار مذكرات لحجبها”.

وقال رئيس إتحاد مقدمي الخدمة الذي يضم شركات تغطي 90 بالمئة من تايلاند للصحفيين إنه لا نية لحجب “فيسبوك” حتى الآن، وأضاف ” لم نناقش مسألة حجب فيسبوك”.

وتابع أن الصفحات المقصودة لا تزال متاحة رغم انقضاء المهلة يوم الثلاثاء.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في إنقلاب 2014 زادت حكومة تايلاند من الرقابة على الإنترنت خاصة المواد التي ترى فيها إهانة للملكية.

وقالت شركة ” فيس بوك ” إن القاعدة العامة التي تتبعها عند تلقي طلبات من الحكومة بإزالة محتوى هي التحقق مما إذا كانت المواد تنتهك القوانين المحلية قبل اتخاذ القرار.

كان ” فيسبوك “حجب العام الماضي 50 صفحة بها محتوى اعتبر إنتهاكا لقانون مكافحة العيب في الذات الملكية بناء على طلب من الحكومة.