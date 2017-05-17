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دينا بركات: واجهت منافسة شرسة مع أسود الكاميرون
دينا بركات

دينا بركات: واجهت منافسة شرسة مع أسود الكاميرون

2017-05-17 15:22:02
وكالات

أعربت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الاثقال دينا بركات، عن سعادتها بحصد الميدالية الذهبية في وزن 90 كجم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تنظم حاليا في اذربيجان.
وقالت دينا - في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الاوسط - إنها واجهت منافسة شرسة مع لاعبتي الكاميرون حتى استطاعت حصد اللقب والتقدم عليهما لتأتي اللاعبتان في المركزين الثاني والثالث.
وأضافت دينا ” لم نستعد جيدًا للبطولة، تدربنا فقط ثلاثة أسابيع، شعرت بفخر بتتويجي وسماع نشيد بلادي “، مشيرة إلى سعيها الفترة المقبلة إلى تكثيف التدريبات لحصد لقب بطولة العالم للكبار التي تنظم في امريكا.

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