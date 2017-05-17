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خطوات سهلة لخفض ضغط الدم بالطعام خلال ساعات
ارتفاع ضغط الدم

خطوات سهلة لخفض ضغط الدم بالطعام خلال ساعات

2017-05-17 15:09:58

يتغير معدّل ضغط الدم بشكل طبيعي على مدار اليوم، ويتأثر بالطعام والحركة وعوامل عديدة أخرى. إذا كنت تشكو من ارتفاع ضغط الدم يمكنك إجراء تغييرات في نمط حياتك تساعد على ضبطه، مثل تقليل أكل الدهون والملح، وممارسة التمارين الرياضية. لكن إلى جانب هذه الإستراتيجية هناك مواقف تتطلب خفض ضغط الدم على نحو سريع إذا تم رصد ارتفاعه. يمكنك عمل ذلك خلال ساعات بطريقة طبيعية، إليك الطريقة:

* تناول أطعمة مدرّة للبول، مثل البطيخ والتوت.

* اشرب الكثير من الماء، وتفادي السوائل التي تحتوي على كافيين أو سكّر. سيساعد ترطيب القلب على ضخ الدم في الشرايين بجهد أقل.

* مشروبات الكافيين والسكر تعمل عكس الهدف، حيث تتسبب في زيادة ارتفاع الضغط.

* تناول الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة (التي لا تحتوي على كثير من السكر) لتزوّد الجسم بالبوتاسيوم والكالسيوم والماء، وهي الأملاح التي تخفّض ضغط الدم. (سلطة الطماطم والسبانخ أو الخس تساعد على خفض ضغط الدم).

* ابتعد عن أية أطعمة مالحة خلال الساعات التي تعمل فيها على خفض ضغط الدم.

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