كريم بنزيمة: تجمعني علاقات طيبة مع رونالدو وليس بيننا خلاف داخل الملعب أو خارجه2017-05-17 15:15:07
أكد مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، قوة العلاقة مع زميله في الفريق الملكي كريستيانو رونالدو، مصححًا في الوقت ذاته فكرة خاطئة عنهما داخل أرض الملعب.
وقال بنزيمة - في حوار أجرته معه صحيفة (ليكيب) الفرنسية “بيننا تفاهم متبادل، لقد انضم كل منا إلى الفريق عام 2009، وأسمع دائمًا أنني في خدمة كريستيانو رونالدو داخل أرض الملعب، هذا ليس صحيحًا على الإطلاق”.
وأضاف المهاجم الفرنسي: “أتواصل مع رونالدو بشكل جيد داخل أرض الملعب، وبيننا تفاهم بالتحركات المميزة، إلا أن معدله التهديفي أقوى، بفضل مهارته الكبيرة، ولا أحتاج كلمة شكر منه، عندما أصنع له هدفًا، لأننا أصدقاء، وقبل كل ذلك لاعبين محترفين”.
وواصل: “كذلك فإن رونالدو صنع لي العديد من الأهداف، لا أتذكر كم بالتحديد، ولكنني أعتقد أننا قريبين من تسجيل 150 هدفا مع ريال مدريد”.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الثنائي سجّل مع ريال مدريد 127 هدفًا (صناعة بنزيمة لرونالدو أو العكس)، بواقع 88 هدفًا لرونالدو، مقابل 39 هدفًا لبنزيمة.
واختتم: “لا أعلم كم الأهداف التي نصنعها لبعض، ولكننا نتواصل بالقلب داخل أرض الملعب، لذا فإننا مستمرون 8 مواسم في أكبر نادٍ بالعالم”.
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