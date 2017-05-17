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وزير الخارجية الكويتي يتوجه للرياض للمشاركة بالدورة 143 للمجلس الوزاري الخليجي
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

وزير الخارجية الكويتي يتوجه للرياض للمشاركة بالدورة 143 للمجلس الوزاري الخليجي

2017-05-17 15:13:21
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توجه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية “الرياض” لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الدورة 143 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد اليوم.

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