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محافظ الشرقية: تشكيل فرق عمل لاسترداد أملاك الدولة
محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد

محافظ الشرقية: تشكيل فرق عمل لاسترداد أملاك الدولة

2017-05-17 15:07:07
وكالات

قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد تشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى للبدء فورا في استرداد أملاك الدولة وتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة عليها وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة.
وقال المحافظ - خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسته - إنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة والاحتفاظ بها في سجلات ورقية وإلكترونية موضح بها مساحة كل قطعة وجهة الولاية عليها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتعدي على أي شبر منها وذلك لاستغلالها في المشروعات التي تعود بالنفع العام على أبناء المحافظة.
وشدد على ضرورة إعداد تقرير يومي عن معدلات الأداء في إزالة التعديات على أملاك الدولة وإرساله إليه شخصيا، لافتا إلى أنه لن يسمح بتقصير أو تقاعس أي مسئول في تنفيذ خطة الإزالة واسترداد أملاك الدولة، حيث إن معايير تقييمهم في الفترة القادمة سيكون بمدى نجاحهم في استرداد أملاك الدولة.
وكلف المحافظ الأجهزة القانونية المختصة بمراجعة كافة عقود بيع أملاك الدولة التى تمت خلال السنوات الماضية للتعرف على جدية المتعاقدين وتحديد المتقاعسين عن السداد من عدمه لفسخ التعاقدات مع غير الجادين واسترداد أملاك الدولة ، مشددا على مسئولي إدارة الأملاك بسرعة تحصيل المبالغ المستحقة للدولة من مستأجريها.
حضر الاجتماع نائب المحافظ اللواء سامي سيدهم والسكرتير العام اللواء السعيد عبد المعطى والسكرتير العام المساعد اللواء أشرف موافي ورؤساء المراكز والمدن.‎

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