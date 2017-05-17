أظهرت نتائج دراسة جديدة إن مرضى التهاب مفاصل الركبة لا يستفيدون من حقن الكورتيزون التي يتم حقنهم بها كل 3 أشهر كما يُعتقد. ووجد الباحثون أن الحقن قد تؤدي إلى تآكل الغضروف خلال السنتين التاليتين لتعاطيها.

أجريت أبحاث الدراسة في مركز تافتس الصحي ببوسطن، ونُشرت نتائجها في مجلة “جاما”. وتوصلت نتائجها إلى توصيات بعدم إعطاء مرضى مفاصل الركبة حقن الكورتيزون.

وتصاب مفاصل الركبة بالالتهاب نتيجة تشقق الغضروف، وهو أنسجة تحمي أطراف عظام المفاصل من الصدمات وتعمل كوسادة لتخفيفها.

وكانت دراسات سابقة قد حثّت على إعطاء حقن الكورتيزون لتخفيف آلام هذا الالتهاب، لكن تم تتبع مجموعة من المرضى الذين أعطيت لهم الحقن كل 3 أشهر لمدة سنتين، وتبين أن من تأثيراتها تآكل الغضروف ونقص كثافته، ما يجعله أكثر عرضة للالتهاب والتشقق.

وبشكل عام، أظهرت النتائج أنه حتى في حالة عدم تضرّر الغضروف لا ينبغي إعطاء حقن الكورتيزون لأنها لا تحقق فائدة لمرضى التهاب مفاصل الركبة.