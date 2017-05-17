وزير الاعلام الأردنى يكرم رئيس جامعة أسيوط2017-05-17 15:08:00
قام الدكتور محمود المؤمنى وزير الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية بتكريم الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، وذلك خلال مشاركته فى أعمال المؤتمر الدولى الثالث لكلية الصحافة والإعلام، والذى يعقد بجامعة الزرقاء الأردنية فى عمان تحت عنوان (الإعلام بين خطاب الكراهية والأمن الفكرى).
وأكد الدكتور جعيص - في بيان لجامعة أسيوط اليوم الأربعاء- عمق علاقات الود والأخوة التى تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمى والشعبى، وما تتمتع به جامعة أسيوط من انفتاح علمى وعمل مشترك مع عدد من الجامعات الأردنية، وفى مقدمتها جامعة الزرقاء الأردنية، منوها بأن جامعة أسيوط تسعى لفتح مجالات جديدة وتوسيع مساحة التعاون بين الجامعتين.
ومن جانبه، قال الدكتور شحاتة غريب شلقامى مستشار رئيس جامعة أسيوط لشئون الجامعات العربية “إن التعاون بين الجامعتين بلغ مرحلة متقدمة، حيث قام مسئولون في جامعة الزرقاء بزيارتين إلى جامعة أسيوط فى وقت سابق، كما اشترك الجانبان فى تنظيم المؤتمر الدولى السابع لضمان جودة التعليم العالى فى الوطن العربى، والذى عقد فى جامعة أسيوط فى فبراير الماضى تحت مظلة الأمانة العامة للمؤتمر والمنبثقة من اتحاد الجامعات العربية”.
وأشار إلى أن هذا التكريم جاء فى إطار مشاركة رئيس الجامعة فى المؤتمر، الذى انطلق أمس ويستمر 3 أيام، بحضور محمود أبو شعيرة رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، والدكتور راتب السعود رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمود الوادى رئيس جامعة الزرقاء الأردنية.
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