وزير الإعلام الأردني الأسبق: لقاء الرئيس السيسي والملك عبد الله «سياسية بامتياز»2017-05-17 15:31:22
وصف راكان المجالي وزير الإعلام الأردني الأسبق، زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للقاهرة بأنها “سياسية بامتياز في ضوء الحراك السياسي الإقليمي والدولي”، مشيرا إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.
وأعلن المجالي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الجميع يأمل بأن يكون هناك تطورات إيجابية في العديد من القضايا في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مرتبطة بمصر والأردن أكثر من جميع البلدان العربية نظرا لاتفاقيات السلام الموقعة بينهما وبين إسرائيل يمنحهما مصداقية عالمية.
وقال: “أن أي حلول في القضايا الفلسطينية سيكون لها انعكاسات على مصر والأردن، مما يجعل الرئيس السيسي والملك عبد الله يقومون بوضع كل ثقلهم لحل القضية”.
وأضاف “أنه بدون حل القضية الفلسطينية لا يوجد حل لكل القضايا بالمنطقة.. فهي أب وأم القضايا”.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإقليمية.
ومن المقرر، أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمر القمة العربية الأمريكية الإسلامية يومي 20 و21 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و 55 زعيم وممثل دولة عربي وإسلامي.
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