 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 03:46 مساءً
روابط سريعة
وزير الإعلام الأردني الأسبق: لقاء الرئيس السيسي والملك عبد الله «سياسية بامتياز»
راكان المجالي وزير الإعلام الأردني الأسبق
راكان المجالي وزير الإعلام الأردني الأسبق

وزير الإعلام الأردني الأسبق: لقاء الرئيس السيسي والملك عبد الله «سياسية بامتياز»

2017-05-17 15:31:22
محيط - خالد الريس

وصف راكان المجالي وزير الإعلام الأردني الأسبق،  زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للقاهرة بأنها “سياسية بامتياز في ضوء الحراك السياسي الإقليمي والدولي”، مشيرا إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.
وأعلن المجالي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الجميع يأمل بأن يكون هناك تطورات إيجابية في العديد من القضايا في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مرتبطة بمصر والأردن أكثر من جميع البلدان العربية نظرا لاتفاقيات السلام الموقعة بينهما وبين إسرائيل يمنحهما مصداقية عالمية.
وقال: “أن أي حلول في القضايا الفلسطينية سيكون لها انعكاسات على مصر والأردن، مما يجعل الرئيس السيسي والملك عبد الله يقومون بوضع كل ثقلهم لحل القضية”.
وأضاف “أنه بدون حل القضية الفلسطينية لا يوجد حل لكل القضايا بالمنطقة.. فهي أب وأم القضايا”.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإقليمية.
ومن المقرر، أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمر القمة العربية الأمريكية الإسلامية يومي 20 و21 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و 55 زعيم وممثل دولة عربي وإسلامي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3