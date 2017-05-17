دعا اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدعم الجهاز بموازنة العام المالى الجديد 2017\2018.

واكد يعقوب في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب انه لا يوجد لدينا الموارد الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الجهاز، وتليفزيون الحكومة بيطلب مننا فلوس للإعلانات واحنا معندناش”.

وتابع يعقوب أن جهاز حماية المستهلك أهم ركيزة لتحقيق مفاهيم ومضمون المادة 27 من الدستور والتى تتحدث عن أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

وكان قد بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة موازنة جهاز حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، ويناقش الاجتماع أيضا موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والهيئات التابعة لها، بحضور عدد من ممثلى الجهات والهيئات التابعة للوزارة.