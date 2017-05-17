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محافظة اﻹسكندرية تعتمد نتيجة الشهادة اﻹبتدائية
الشهادة الابتدائية

محافظة اﻹسكندرية تعتمد نتيجة الشهادة اﻹبتدائية

2017-05-17 15:03:48
وكالات

اعتمدت سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية نتيجة شهادة الابتدائية حيث بلغت نسبة النجاح ٨٨.٧٪.

‏وأوضح بيان صدر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن نسبة نجاح البنات بلغت ٩١.٩٪‏، بينما وصلت نسبة نجاح البنين إلى ٨٥.٨٪‏، وكان عدد الأوائل الحاصلين على نسبة ١٠٠٪‏ ٤٢ من التلاميذ من مختلف الإدارات التعليمية.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية بالمحافظة كانت 95 الفا و 597 تلميذا وتلميذة ، وبلغ عدد الحضور 89 الفا و 705 بينما كان بلغ عدد الناجحين 9 ألفا و597 تلميذا .

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