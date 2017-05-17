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ترامب وعاهل الأدرن يشاركان فى ملتقى مغردون 2017 على هامش قمة الرياض
ترامب والملك عبد الله الثاني

ترامب وعاهل الأدرن يشاركان فى ملتقى مغردون 2017 على هامش قمة الرياض

2017-05-17 15:16:42
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يشارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ملتقى مغردون2017، لبحث مكافحة الإرهاب فى العصر الرقمى، الذى ينظم عى هامش قمة الرياض يومى 20 و21 مايو الجارى، خلال زيارة ترامب للسعودية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، عبر حسابها بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، أنه سيشارك إلى جانب الرئيس الأمريكى كل من العاهل الأدرنى الملك عبد الله الثانى، والرئيس التنفيذى لتويتر جاك دورسى، ووزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى.

كما نقل حساب الخارجية الأمريكية عن مستشار الأمن القومي الأمريكى، الجنرال هربرت ريموند مكماستر، أن ترامب سيشارك فى جلسة حوارعلى تويتر مع الشباب، وسيكون باستطاعتهم كتابة ملاحظات الرئيس إلى العالم مباشرة.

وتستضيف السعودية قمة تشاورية خليجية، و3 قمم تجمع الرئيس ترامب مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

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