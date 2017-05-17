واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 670 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي أكس 30) بنسبة 99ر0 في المائة ليبلغ مستوى 02ر13064 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي أكس70) بنحو 08ر0 في المائة ليبلغ مستوى 98ر593 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 62ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 03ر1385 نقطة.