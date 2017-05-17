شكك مستشار الهيئة العليا للمفاوضات “المعارضة السورية” يحيي العريضي في إمكانية إنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا في ظل الانتهاكات المستمرة للهدنة هناك.

وقال العريضي - وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم” الأربعاء: “إنه لا يعلم إذا كان موضوع مناطق وقف التصعيد في سوريا سيطرح خلال مباحثات المعارضة السورية مع نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف في جنيف”، موضحا أن موضوع وقف التصعيد يجب بحثه في إطار عملية أستانا، أما مفاوضات جنيف فإنها مكرسة للمسار السياسي.

وأشار ممثل المعارضة السورية إلى أنه لا يعلم متى سيعقد لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي على هامش مفاوضات جنيف.

من جهة أخرى، دعا العريضي موسكو إلى أن تفعل شيئا بشأن خطوات طهران في سوريا، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تكون دولة ضامنة في إطار التسوية في سوريا.