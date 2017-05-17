أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بأن وحدة مكافحة السحر والشعوذة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجحت في فك طلاسم ورموز سحرية عثر عليها في مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وسردت الصحيفة قائلة إن “إدارة مطار الملك عبدالعزيز وهيئة التحقيق والادعاء العام وعددا من مراكز الشرط في جدة، أحالت عينات يشتبه بأنها سحرية، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما أثبتت الفحوصات لاحقا أنها عبارة عن طلاسم وعقد ورموز، نفذت وحدة مكافحة السحر والشعوذة في الهيئة عمليات فكها”.

ونقل مصدر لـ”عكاظ” لم يكشف عنه أن “الطلاسم والعقد السحرية موجهة ضد أشخاص بغرض الإيذاء والاعتداء عليهم، في حين تولت جهات التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال ما يلزم في هذه الحالات، إذ يتولى مركزا الصديق والبغدادية عمليات فك الطلاسم بواسطة خبراء”.

وبشرت الصحيفة نقلا عن مصادر في “هيئة جدة” بأن هناك “تعاونا سيتم مع عدد من الغواصين المحترفين لاستخراج طلاسم وعقد سحرية، لتتولى الهيئة عملية فكها بواسطة قراءة آيات القرآن وطرق أخرى”.