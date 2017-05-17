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تعرف على مخزى المدرسة الأسرائيلي في مصر!
المدرسة الاسرائيلية

تعرف على مخزى المدرسة الأسرائيلي في مصر!

2017-05-17 15:00:06
محيط- بسمة علي

بالقرب من ميدان فاروق الذي يطلق عليه (ميدان الجيش) الان عند تقاطع شارع سبيل الخازندار وشارع مصنع الطرابيشي كان يوجد مبنى بارز جداً، كان قد تأسس بواسطة الاتحاد الإسرائيلي العالمي لتوفير التعليم لغير الميسورين، وهي المدرسة اليهودية المجتمعية والتي لازالت تعرف باسم المدرسة الاسرائيلي.

وذلك عام 1928 استمر الحال هكذا الي ان تحول جزء منها الي مدرسة احمد عرابي الابتدائية و بعد هجرة اليهود من مصر تحولت الي مدرسة الاهرام الثانوية ثم الفنية وجزء منها تحول الي مدرسة الحسينية التجريبية بنات.

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