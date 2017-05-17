قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور قامت باسترداد 37 فدانا من أراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار تكثيف أعمال إزالة كافة أنواع التعديات والإشغالات بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على أراضى وممتلكات الدولة واستردادها وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وأضافت المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - إن الأراضي التي تم استردادها عبارة عن قطعة أرض مساحتها 22 فدانا ونصف بجوار شركة مياه الشرب بدمنهور، وقطعة أرض مساحتها 10 أفدنة ونصف خلف جامعة دمنهور والاستاد الجديد، وقطعة أرض مساحتها 7130 م2 بجوار كنيسة المزرعة بدمنهور، وقطعة أرض مساحتها 3 أفدنة بجوار مساكن الشباب، وقطعة أرض مساحتها 2700 م2 أمام مجمع مواقف دمنهور .

ووجهت المحافظ باستخدام تلك الأراضي بما يحقق الصالح العام، حيث يجرى تخصيص بعض تلك القطع لإنشاء معهد لعلاج الأورام على مساحة 8400 م2 بديلا للمقام حاليا على مساحة 600 م2 فقط، وإقامة مستشفى للتأمين الصحي على مساحة 6300 م2 ، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ سياسة الدولة في بناء مساكن للشباب على بعض تلك القطع من الأراضي التي تقع جميعها داخل الحيز العمراني لمدينة دمنهور وتملك الوحدة المحلية جميع مستندات ملكيتها من شهادات القيودات والسجل العيني والخرائط المساحية المعتمدة.