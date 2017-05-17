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10 من شباب "البرنامج الرئاسي للتأهيل على القيادة" يتخرجون من دورة هواوي التدريبية بالصين 
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10 من شباب "البرنامج الرئاسي للتأهيل على القيادة" يتخرجون من دورة هواوي التدريبية بالصين 

2017-05-17 14:59:12
أ ش أ

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الأربعاء أن 10 شباب من خريجي (البرنامج الرئاسي للتأهيل على القيادة) الذين التحقوا بتدريب (هواوي..بذور المستقبل) قد تسلموا شهادات تخرجهم من الدورة التدريبية ؛ وذلك في المركز الرئيسي للشركة في مدينة شنزن بالصين.
والشباب هم : مروة حسين ، رشا أشرف ، خالد سليمان ، هبة الهواري ، محمد حسين ، يوسف الدسوقي ، كريستين نبيل ، ريهام مصطفى ، هاجر إبراهيم ، ومروان سامح.

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