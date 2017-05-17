ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الأربعاء أن 10 شباب من خريجي (البرنامج الرئاسي للتأهيل على القيادة) الذين التحقوا بتدريب (هواوي..بذور المستقبل) قد تسلموا شهادات تخرجهم من الدورة التدريبية ؛ وذلك في المركز الرئيسي للشركة في مدينة شنزن بالصين.

والشباب هم : مروة حسين ، رشا أشرف ، خالد سليمان ، هبة الهواري ، محمد حسين ، يوسف الدسوقي ، كريستين نبيل ، ريهام مصطفى ، هاجر إبراهيم ، ومروان سامح.