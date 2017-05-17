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بالفيديو.. عبد الغفار : 89 مستشفى جامعي و50 خبير مصري بمبادرة «وقتك لبلدك»
الدكتور حسام عبدالغفار - الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات
الدكتور حسام عبدالغفار - الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات

بالفيديو.. عبد الغفار : 89 مستشفى جامعي و50 خبير مصري بمبادرة «وقتك لبلدك»

2017-05-17 15:03:25
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أن مبادرة “وقتك لبلدك” تهدف لتوحيد قوى جميع عناصر وإمكانيات القطاع الطبي في مصر من أجل المريض المصري، مشيرا إلى أن مصر بها أطباء حققوا نجاحات يعملون ومقيمين بالخارج بالإضافة إلى مستشفيات ذات إمكانيات جيدة ومنظمات مجتمع مدني وأطباء يريدون التعلم من الخبرات الخارجية.
وأعلن عبد الغفار من خلال لقاءه ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن المبادرة برعاية مؤسسة “أسمعونا” والمجلس الأعلى للجامعات والمستشفيات الجامعية البالغ عددها 89 مستشفى، مؤكدا أن المبادرة تهدف لعمل تدريب وتعليم ومناظرة للحالات الصحية وتعلم الخبرات الخارجية في المنظومة الصحية من خلال استقدام الخبرات المصرية بالخارج.
وأضاف أن المبادرة بجميع المستشفيات الجامعية في جميع المحافظات، مؤكدا أن المبادرة بدأت فعالياتها في مدينة “طنطا” بمحافظة الغربية بمشاركة الدكتور شريف مليكة  بجامعة “هوبكنز”.
وأوضح أن المبادرة تضم أكثر من 60 خبير مصري يعمل بالخارج.

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