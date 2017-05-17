هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لاعبة رفع الأثقال شيماء خلف لحصولها على الميدالية الذهبية لرفع الاثقال وزن فوق 90 كجم بعد أن تمكنت من رفع وزن 275 كجم، كما استطاعت اللاعبة دينا بركات الحصول على الميدالية الذهبية تحت وزن 90 كجم.

وذكر بيان أصدرته وزارة الشباب والرياة اليوم /الأربعاء/ هنأ عبد العزيز أيضا اللاعب إسلام الجندي بتأهله لنهائي دورة التضامن الإسلامي بعد الفوز علي لاعب الأردن 3/2 في منافسات الملاكمة لوزن تحت 64 كجم ، وكذلك اللاعب مطاوع أبو الخير بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات رمي القرص لذوي القدرات الخاصة لنفس البطولة.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في بالبطولة ببعثة تتكون من 30 لاعبا ولاعبة في 7 ألعاب بالإضافة إلي الأجهزة الفنية والإدارية وهي رفع الاثقال والرماية والكاراتيه والكونغ فو والمصارعة والملاكمة وألعاب القوي البارالمبي . ‎