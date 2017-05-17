 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 03:46 مساءً
روابط سريعة
مطار أمريكي يستعين بخيول صغيرة لتخفيف الضغط عن المسافرين
خيول

مطار أمريكي يستعين بخيول صغيرة لتخفيف الضغط عن المسافرين

2017-05-17 15:30:40
وكالات

أدخل مطار بالقرب من الحدود بين ولايتي أوهايو وكنتاكي خدمة جديدة للمسافرين، عبر استخدام خيول صغيرة لتخفيف الضغط النفسي عن المسافرين الذين يعانون من التوتر بسبب السفر.

يستخدم مطار سينسيناتي في شمال ولاية كنتاكي الأمريكية، مجموعة من الخيول الصغيرة من مزرعة أوفين سيفين أوكس مرتين في الشهر للقاء الركاب.

وقالت صاحبة المزرعة، ليزا مود التي تمتلك 34 حصانًا صغيرًا، بأن خيولها أحدثت فرقًا كبيرًا لدى المسافرين في المطار. وذكر العديد من الركاب بأنهم شعروا بالتحسن وصعدوا إلى متن طائراتهم بهدوء بعدما تعاملوا مع الخيول.

وقال مسؤولو المطار بأنهم كانوا يفكرون ببرنامج للعلاج بمداعبة الكلاب، تيمنًا بالعديد من المطارات الأمريكية الأخرى، قبل أن تتقدم مود باقتراح استخدام خيولها لتخفيف الضغط عن المسافرين.

وأشاد مسؤول مطار سينسيناتي ويندي أورلاندو بنجاح برنامج العلاج بالخيول، وقال بأن الخيول الصغيرة نجحت في تخفيف مستويات القلق لدى المسافرين، ورسم الابتسامة على وجوههم، بحسب ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

ج
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3