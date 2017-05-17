تعافى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه من إصابته بفيروس في المعدة وشارك اليوم /الأربعاء/ في مران فريقه استعدادا لمواجهة إيبار الأحد المقبل على ملعب كامب نو، في آخر جولات الدوري الإسباني لكرة القدم.

كان بيكيه قد دخل المستشفى يوم السبت الماضي بسبب إصابته بفيروس في المعدة وحصل على إذن بالخروج في اليوم التالي لكنه استمر في الخضوع للعلاج لضمان تعافيه بشكل تام.

وسيدرس مدرب الفريق الكتالوني لويس إنريكي تطور حالة المدافع خلال الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان سيتمكن من الدفع به في مواجهة إيبار.