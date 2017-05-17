أعلنت شركة “روسنفت”، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقاً مع شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، لتوسيع التعاون بينهما، بما يشمل التعاون في تزويد مصر بإمدادات منتجات نفطية مشتركة.

ووقع الاتفاق، في إطار زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، لروسيا.

وقالت “روسنفت”، إن الاتفاق ينص على توسيع التعاون في إنتاج وتكرير وتسويق وتجارة النفط والغاز؛ ويشمل ذلك حقل “ظُهر” البحري المصري، الذي تسيطر “إيني”، على 50 بالمئة منه، فيما تصل حصة “روسنفت”، إلى 35 بالمئة، و”بي. بي”، إلى 15 بالمئة.

وأضافت الشركة الروسية، أنها اتفقت أيضاً مع “إيني”، على بحث التعاون في تكرير النفط بألمانيا.