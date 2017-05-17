وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المجمعة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة، الموقف العام لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالي 96 %، ويبلغ عدد الاشتراكات 14.61 مليون اشتراك، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم (9.23 مليار م3/سنة)، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية إلى 298 لتر/ يوم، ويتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة، مقسمة كالتالي: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب 520 رافعاً، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، وتشمل مصادر المياه 89% سطحي، و10.74% ارتوازي، و0.26% تحلية.

وبخصوص تركيب العدادات الحديثة، أضاف أنه تم توريد وتركيب حوالي 5 ملايين عداد مطور، بأقطار من 0.5 بوصة:6 بوصة، ويجري توريد باقي كميات العدادات للعام المالي بإجمالي حوالي 900 ألف عداد بأقطار من 0.5 بوصة:1.5 بوصة، وتم التعاقد لتوريد 245 ألف عداد مياه منزلي مسبق الدفع للشركات التابعة، ومن المقرر تركيب أول عداد خلال شهرين، موضحاً أن إنجاز الأعمال والتوريدات تأثرت بالتغيرات في سعر صرف الجنيه.

وقال رسلان - بحسب بيان الوزارة اليوم إن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية تصل لحوالي 56%، مقسمة كالتالي: 83% على مستوى الحضر، و16% على مستوى الريف، بعدد اشتراكات 7.37 مليون اشتراك، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 400 محطة (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440 رافعا، ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم.

وحول منظومة مراقبة جودة مياه الشرب بالجمهورية، أشار المهندس ممدوح رسلان إلى أن عدد العاملين بالجودة على مستوى الشركات التابعة 3513 ما بين كيميائي، وفني، وعامل، ويبلغ المعامل التابعة للشركة كالتالي: المعمل المرجعي بالشركة القابضة (معمل لمياه الشرب + معمل للصرف الصحي)، والمعامل المركزية بالشركات التابعة (14 معملاً لمياه الشرب + 6 معامل للصرف الصحي) وفي الشركات التي لا يوجد بها معمل مركزي يقوم بدوره أحد معامل المحطات المجهزة، بجانب 352 معملاً بمحطات المياه، و219 معملاً بمحطات الصرف الصحي، و166 معملاً فرعياً تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب بأكثر من عملية مياه، بالإضافة إلى 252 معملاً متنقلاً وسيارة لجمع العينات، ويبلغ إجمالي عدد العينات التي يتم اختبارها 2.5 مليون عينة تقريبا في السنة، باستخدام أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المعملية، موضحاً أن منظومة الجودة حاصلة على شهادتي (ISO 17025 - ISO 9001)، ويتم إدارة منظومة مراقبة جودة مياه الشرب بالجمهورية من خلال الجهات التالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ووزارات الصحة والبيئة والموارد المائية والري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تطبيق برنامج ميكنة الصيانة (MASTER) بـ463 محطة مياه وصرف، بنهاية العام المالي (2016 /2017)، بزيادة 130 محطة عن العام الماضي كما أن هناك 104 محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية (TSM) بنهاية العام المالي (2015 /2016) (54 محطة مياه “4.2 مليون م3/يوم” - 42 محطة معالجة صرف صحي “2.1 مليون م3/يوم” + رافعا صرف صحي - 3 شبكات مياه - 3 شبكات صرف صحي)، ومن المخطط حصول 152 محطة على شهادة (TSM) بنهاية العام المالي 2016/2017، موضحاً أنه تم عقد 315 دورة تدريبية للعاملين على دخول الأماكن المغلقة وتسريب الكلور، وذلك في إطار تدريبات السلامة والصحة المهنية.