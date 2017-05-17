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مدير الإيسيسكو يزور متحف الحياة البرلمانية في الأردن
التويجرى

مدير الإيسيسكو يزور متحف الحياة البرلمانية في الأردن

2017-05-17 16:34:40
محيط - شيماء فؤاد

قام الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو-، ظهر اليوم بزيارة متحف الحياة البرلمانية في العاصمة الأردنية عمان، حيث وجد في استقباله الدكتور ماهر نفش، مدير المتحف، ومساعد الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية، وعدداً من موظفي المتحف.

وفي هذه المناسبة قدم الدكتور ماهر نفش عرضاً عن تاريخ المتحف ومكوناته، وأوضح أن من أهدافه تعزيز الهوية والانتماء الوطني من خلال التعريف بتاريخ الأردن العريق، وإبراز أهمية الموقع التاريخية، وترسيخ قيم الديمقراطية ونشر ثقافة الحوار وترسيخ شعور الانتماء والمواطنة وتقبل الآخر لدى الأجيال القادمة.

وفي ختام هذه الزيارة قام المدير العام للإيسيسكو بكتابة شهادة مختصرة في السجل التوثيقي للمتحف.

يذكر أنه تم افتتاح المتحف بتاريخ 2/4/2016 ضمن احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، وتزامنًا مع افتتاح أول مجلس تشريعي في عام 1929. ونظرًا لكون المتحف جزءًا من تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي، تبنّت وزارة الثقافة الأردنية مشروع إعادة إحياء مبنى البرلمان القديم وترميمه وصيانته وفق معايير العمل المتحفي، ليصبح متحفًا للحياة البرلمانية.

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