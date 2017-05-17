نفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي ما نشر في بعض الصحف عن تدخل مستشار شيخ الأزهر في اختيار مبعوثي الأزهر للخارج ومشاركته في لجان الاختيار، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة تماما ولا يمت للحقيقة بصلة.

ونقل بيان لمجمع البحوث الاسلامية اليوم الأربعاء عن عفيفى قوله “إنه فيما يتعلق بمسألة اختيار مبعوثي الأزهر فإن لجان اختيارهم تشكل من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في التخصصات المختلفة حسب التخصصات المطلوبة للابتعاث، وهو ما يعلن عنه رسميا في كل مسابقة، ويتم نشر متابعات مستمرة للجان بالصور في كل الصحف”.

وأضاف أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حرص على أن تشتمل اللجان المشكلة لاختيار المبعوثين على عدد من السفراء من وزارة الخارجية لأهمية جانب البروتوكول في عمل المبعوث، خاصة في المناسبات واللقاءات المختلفة التي يشارك فيها المبعوثون”.

وشدد البيان على أن مستشار شيخ الأزهر المستشار محمد عبد السلام لم يشارك في أية مرحلة من مراحل اختيار المبعوثين سواء في الشفوي أو المقابلة الشخصية، كما لم يتدخل من قريب أو بعيد في هذا العمل أو غيره من مهام المجمع، لأن ذلك من صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية.

واختتم قائلا “إنه لا يوجد أي دليل على صحة المزاعم التى رددتها بعض الصحف.. ومن كان لديه دليل فليأتنا به ونحن نتحمل كامل المسؤولية عن هذا الكلام، وبهذه المناسبة نطالب وسائل الإعلام والإعلاميين بتحري الدقة وأن يتثبتوا فيما ينشروا من معلومات منعا لإثارة الفتن في المجتمع”.