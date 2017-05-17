صدرت للكاتب أحمد خير الدين مجموعة قصصية بعنوان “من الشباك” عن دار الشروق، يتصدرها إهداء إلى أرواح نجيب محفوظ وإبراهيم أصلان ورضوى عاشور.

تضم المجموعة 20 قصة قصيرة، تحضر فيها اللغة العامية بشكل لافت، سواء في العناوين أو المتن، ومنها: “وحدة قياس، في انتظار الصباح، عبد المأمور، رجال في الصندوق، سلويت، كعب داير، بيت العنكبوت، باشا، فيها حاجة حلوة”.

في هذه القصص؛ المكان واحد، لكن الشخوص متغيرة، تجمع بينهم تلك السيارة الزرقاء الضخمة، الظلام، ضيق التنفس، والرائحة العطنة.. بداية اللحظة التي تدخل فيها تلك العربة، هي بداية طريقك إلى المجهول.

وكما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب الذي يضم 106 صفحات، فإن الكاتب استطاع ببساطة وعمق أن يلتقط عدة لقطات شديدة الإنسانية لأبطال قصصه الذين جمعت بينهم تجربة مريرة في مساحة ضيقة.

وأحمد خيري الدين المولود في 1987 عمل مذيعا للأخبار في قناة “أون تي في”، ومراسلا ومحققا استقصائيا لـ دريم وبي بي سى .