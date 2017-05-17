دمرت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري خمسة مخابىء للارهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع وموادا تدخل في صناعة المتفجرات بولايتي “بجاية” و”سكيكدة”.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه “إثر عمليات بحث وتمشيط ، دمرت قوات الجيش بكل من بجاية وسكيكدة ، خمسة مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع وقنطارا من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات”.

من جهة أخرى ، “ضبطت عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وبرج باجي مختار وعين قزام ، فيما أحبطت وحدات حرس الشواطىء بولاية عنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ37 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع”.