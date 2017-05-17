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الداخلية: ضبط مؤسس حركة «أحرار» الإرهابية
مبنى وزارة الداخلية المصرية

الداخلية: ضبط مؤسس حركة «أحرار» الإرهابية

2017-05-17 14:06:49

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط مؤسس حركة “أحرار” الإرهابية، بمنطقة المطرية، في محافظة  القاهرة.

وقالت “الداخلية”، في بيان لها، إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لضبط وملاحقة العناصر الهاربة، المطلوب ضبطها على ذمة قضايا، توافرت معلومات مؤكدة، مفادها تواجد المحكوم عليه “إسلام. أ”، 35 سنة، من عناصر ما يسمى بحركة “أحرار”، بإحدى الصيدليات بمنطقة المطرية في القاهرة، فتم استهدافه والقبض عليه.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، عن أن المتهم، محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية رقم 3098 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، بتهمة “حصار محكمة مدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن أحد عناصر الحركة، عام 2013”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود للوقوف على نشاط المتهم.

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