واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي المستولى عليها بغير حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة والمنيا وأسوان والبحيرة والأقصر وقنا وسوهاج والسويس والوادى الجديد وكفر الشيخ) عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

وشملت هذه النتائج في مديرية أمن القاهرة تأمين تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بمساحة 320 فدانا بمنطقة عرب البراوى شرق سكة حديد البضائع بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان عبارة عن (مبانى - غرف من الطوب الأبيض وأسقف خشبية).

وفي نطاق مديرية أمن الوادي الجديد، تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ إزالة 35 حالة تعديات واقعة على أملاك الدولة بالزراعة بمساحة 762 فدانا، فضلا عن تنفيذ إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية و21 حالة تعد على أملاك الدولة في سوهاج.

كما نجحت الأجهزة الأمنية من إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا، وإزالة 42 حالة تعد على أملاك الدولة وإشغالات الطريق العام في مديرية أمن أسوان.

وشملت النتائج تنفيذ إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة في نطاق مديرية أمن البحيرة، وتنفيذ 13 حالة تعد على أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، وتنفيذ إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.‎

وفي السويس، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات واقعة على أملاك الدولة بنطاق المديرية، فضلا عن تنفيذ،في نطاق مديرية أمن قنا، إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل، وتنفيذ 183 قرار إزالة في مجال التعديات على على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف.

وفي السياق، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التعديات على مجرى نهر النيل (بالردم، البناء، أقفاص سمكية، مطاعم وكافيتريات، إلقاء مخلفات وتلوث بالنفايات) وإزالة كافة التعديات وصور وضع اليد على نهر النيل والمجارى المائية وضبط مخالفات الصيد والحفارات وماكينات رفع المياه والتعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 56 قرار إزالة تعديات على نهر النيل سواء بالبناء أو بالردم بنطاق المنطقة المركزية بالجيزة والقليوبية، وتنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف بالبناء والردم في نطاق مديرية أمن المنوفية، وتنفيذ 20 قرار إزالة حالة تعد على نهر النيل بنطاق مديرية أمن البحيرة، وتنفيذ 33 قرار إزالة حالة تعد على نهر النيل بنطاق مديرية أمن دمياط ، وتنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على نهر النيل بالردم بنطاق مديرية أمن الدقهلية، وتنفيذ 14 قرار إزالة بنطاق مديرية أمن الشرقية، و تنفيذ 10 قرارات إزالة تعدى على نهر النيل بالبناء بنطاق مديرية أمن بنى سويف، وتنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل بالبناء والردم بنطاق مديرية أمن المنيا، وتنفيذ في نطاق مديرية أمن سوهاج 7 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل بالبناء .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجارى مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.