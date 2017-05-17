أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أحد عناصر حركة “أحرار” بمنطقة المطرية بالقاهرة، وذلك لهروبه من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية حصار محكمة مدينة نصر.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن معلومات مؤكدة توافرت للأجهزة الأمنية مفادها تواجد المحكوم عليه إسلام أحمد عبدالسلام جاب الله “36سنة”، المقيم بمدينة نصر، من عناصر ما يسمى بحركة “أحرار”، المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية رقم 3098 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر “حصار محكمة مدينة نصر للمطالبة بالإفراج عن أحد عناصر الحركة عام 2013”، بإحدى الصيدليات بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وأضاف أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، وباستهداف المذكور أمكن ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود للوقوف على نشاط المذكور.‎