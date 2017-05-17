تشارك غرفة الحرف اليدوية ب 12 شركة بمعرض البحرين، الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري البحريني بالمنامة، حيث تشارك الغرفة بمنتجات (السجاد اليدوي، والمفروشات المنزلية، والاكسسوارات المنزلية، والفخار، والحلي، ومنتجات جريد النخل، واللوحات الفنية، والمنتجات الزجاجية).

وقال مسعد عمران رئيس الغرفة “إن اتحاد الصناعات قدم دعم مالي للغرفة يقدر بـ90% من تكاليف المعرض، مؤكدا أن المهندس محمد زكي السويدي يعي الدور المهم للقطاع ورغبته في تقديم دور فعال في أقرب وقت”.

يشار إلي أن المعرض بدأ أمس الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة عدد كبير من القطاعات الصناعية، بالإضافة إلي عدد من المسئوليين المصريين، وعلي رأسهم محمد زكي السويدي.. فيما من المنتظر أن يزور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل المعرض اليوم.