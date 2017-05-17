حجي لمذيع «شوية عيال»: «الفريق الرئاسي» تتفوق على صفحة السيسي2017-05-17 14:02:27
أكد العالم المصري، عصام حجي، المستشار العلمي للرئيس السابق عدلي منصور، صاحب مبادرة المجلس الرئاسي، أن صفحة المجلس على “تويتر” فاق عدد زوراها أضعاف المتفاعلين على صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك ردًا على هجوم أحد المذيعين على المبادرة، ووصفه القائمين عليها بأنهم “شوية عيال”.
وكتب “حجي” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “من يومين كان في مذيع بيقول في التليفزيون (شوية العيال دي شعبيتها إيه؟ إنتو ولا حاجة؟) .. الولا حاجة دي، تتخطى بثلاث أضعاف عدد التفاعلات على صفحة الرئيس!، في حاجة غلط، هي إيه؟ مش عارف”، دون أن يفصح عن شخصية المذيع.
فيما أشار نشطاء على مواقع التواصل أن الإعلامي عزمي مجاهد هو المقصود في حديث “حجي”، حيث هاجم مبادرة الفريق الرئاسي، في إحدى حلقات برنامج “انفراد” المذاع على قناة العاصمة قائلًا: “شوية عيال.. والله ما يعرفوا يحكموا في بيوتهم”.
وأضاف مجاهد: “عمر ما عصام حجي قال لنا عمل إيه في ناسا، والله أنا شاكك في الوكالة دي”، بحسب قوله.
وكان “حجي” -العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء- قد أكد في وقت سابق أن مبادرة “الفريق الرئاسي 2018”، مفتوحة للجميع يتكاتف كل أعضائها تحت راية موحدة لمحاربة الفقر والجهل والمرض، ويكون العدل والتعليم والصحة الأساس لتحقيق طموحات المصريين في أن تصبح مصر دولة مدنية ذات اقتصاد قوي تستطيع من خلاله أن تحفظ كرامة الجميع.
وتقوم فكرة “المبادرة” على التنسيق مع جميع أطراف القوى المدنية القائمة حاليًا في مصر للتوافق لخوض انتخابات الرئاسة من خلال فريق رئاسي، مع ترشيح تشكيل وزاري معلن لوضع خطوات سريعة لتصحيح المسار الذي طالبت به ثورة 25 يناير.
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