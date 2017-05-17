نائب محافظ القاهرة يفتتح المنفذ الثانى للسلع الغذائية بحدائق القبة .. واخلاء عقار بشبرا لخطورته الداهمة2017-05-17 14:06:04
افتتح اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية ثانى منفذ ثابت لبيع السلع الغذائية والمواد التمونية بجودة عالية لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار واجبارهم على تخفيض الاسعار وذلك بمركز شباب حدائق القبة بحضور اللواء يحي هلال رئيس حى حدائق القبة والدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى وإئتلاف حب الوطن .
وصرح اللواء ايمن عبدالتواب انه سيتم إفتتاح باقى المنافذ تباعا فى باقى الاحياء..مشيرا الى ان ذلك يأتى فى اطار تبنى مبادرة (مكافحة الغلاء) وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم وفى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع المعاناة عن الاهالى .
من جهة اخرى، قام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية يرافقه رئيس حى شبرا وسكرتير الحى ومدير المتابعة بالحى بمعاينة العقار ٦ حارة الجناينى بمنطقة العسال بشبرا.مشيرا الى انه تم إخلاء العقار من السكان لأنه يسبب خطرا عليهم وتم إدراجه ضمن تطوير العشوائيات التى تتم داخل المنطقة.
وفى نفس الاطار وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد ايمن بإزالة المخالفات وخاصة العقارات ذات الخطورة الداهمة على الفور ، قام حى الموسكى بازالة العقارين 3،1 ش الجامع الاحمر لخطورتهما على السكان.
وبناء على توجيهات اللواء محمد أيمن عبدالتواب بتكثيف حملات الطب البيطرى والتموين على منافذ يبع الأغذية وخاصة اللحوم والمجمدات ، قام حى عابدين بحملة مكبرة لفحص المنتجات الغذائية المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية والمحلات.
وإستمرارا لحملات ازالة الاشغالات التى شدد عليها اللواء محمد أيمن خلال اجتماعه برؤساء احياء المنطقة الغربية ، قام حى الوايلى برفع جميع الاشغالات الموجودة اعلى كوبري غمرة وشارع بورسعيد وشارع السرجاني وتم التحفظ علي الاحراز بمخازن الحي وعمل المحاضر اللازمة.
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