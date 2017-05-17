رفعت الحكومة السورية السعر الذي تشتري به القمح من المزارعين إلى 140 ليرة (0.27 دولار) للكيلوجرام، مع بدء موسم الشراء لتعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج مع استمرار المعارك في المناطق المنتجة للحبوب.

ويزيد السعر الجديد، الذي أقر فى اجتماع الحكومة مساء أمس الثلاثاء، بنسبة 12 فى المائة عن السعر المعلن فى ديسمبر البالغ 125 ليرة سورية (0.24 دولار)،ومنذ اندلاع المعارك في سوريا تقلص إنتاج القمح بعد أن كانت سوريا تحقق الاكتفاء الذاتى منه بموجب سياسة تدعمها الدولة.

وأدى استمرار القتال فى المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب في شمال شرق سوريا وقلة الأمطار إلى تقليص محصول العام الماضي للنصف إلى 1.3 مليون طن وفقا لتقديرات الأمم المتحدة وهو الأقل فى 27 عاما.

وقالت الحكومة إنها اشترت 400 ألف طن من محصول العام الماضي.