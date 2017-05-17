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سوريا:"الجيش الحر" يتهم قوات النظام بمحاولة التقدم في حي المنشية بدرعا
الجيش السوري النظامي

سوريا:"الجيش الحر" يتهم قوات النظام بمحاولة التقدم في حي المنشية بدرعا

2017-05-17 14:03:44
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أعلن الجيش السوري الحر اليوم الأربعاء، قصف مواقع قوات النظام في حي المنشية بدرعا البلد جنوبي البلاد .

وأكد الجيش الحر ؛ حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن القصف جاء ردا على محاولة قوات النظام التقدم نحو مناطق المعارضة في الحي ، مما أدي إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين .

واعتبر الجيش الحر محاولة قوات النظام التقدم في الحي خرقا كبيرا لاتفاق الهدنة . مجددا ضرورة الالتزام به .

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