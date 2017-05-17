قال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي إنه يجرى حاليا التنسيق مع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي لإنشاء مصنعين لتدوير القمامة بأبو رواش وشبرا منت، يليها مصنعين آخرين كمرحلة ثانية.

وصرح المحافظ بأنه تم وضع خطة لتعظيم الاستفادة من المعدات التي تستلمها المحافظة من وزارة البيئة أو التي يتم تصنيعها عن طريق الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بحيث يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل بولاق الدكرور والعمرانية وإمبابة.

وقال رئيس حي شمال الجيزة منير أنور إنه تم توزيع 15 تروسيكلا للعمل بشوارع النيل والمحطة وعزيز عزت وترعة السواحل والوحدة وذكى مطر والطيار فكرى وطلعت حرب وأرض الجمعية والمطار وبشتيل والأقصر ومحور عرابي .

وأضاف إنه تم توزيع 188 صندوق قمامة كبيرا وصغيرا بـ 20 شارعا بإمبابة و32 صندوقا بحى الوراق بشارع القومية العربية يتم تفريغها يومياً عن طريق المكابس وسيارات النقل.