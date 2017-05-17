تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص انتحل صفة مستشار بإحدى الجهات السيادية للنصب على المواطنين.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بإشراف اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، ومفادها قيام أحد الأشخاص بالتردد على العديد من المصالح الحكومية والوزارات المختلفة منتحلاً صفة مستشار بإحدى الجهات السيادية بغرض تحقيق الاستفادة المادية.

وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء عاصم الداهش، والمقدم سمير البابلى، والمقدم رامى قنديل، أن وراء ذلك النشاط “عادل .ع” 58 سنة، حاصل على معهد سكرتارية، ومقيم بالقاهرة وسبق اتهامه فى 98 قضية ” نصب ، وإستيلاء، و شيكات ، و تبديد ، وضرب ، ومخدرات ” ومحكوم عليه هارب فى 8 قضايا بجملة أحكام بلغت عشرة سنوات حبس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تردده على ديوان إحدى الوزارات لمقابلة أحد كبار مسئوليها، وعثر بحوزته على “شهادة درجة الدكتوراه منسوبة لأكاديمية دولية تفيد منح المتهم الدكتوراة بتقدير عام إمتياز مع مرتبة الشرف في مجال الإعلام وتنمية موارد المجتمع المدنى”مزورة بالكامل ” ، وتم ضبط شهادة دكتوراه منسوبة لأكاديمية دولية تفيد منح المتهم درجة الدكتوراة فى مجال السياحة والتنمية “مزورة بالكامل،” وشهادة علمية منسوبة لجامعة دولية بالقاهرة بإسم المتهم تفيد منحة دورة علمية تدريبية فى إدارة الأعمال “مزورة بالكامل “، وشهادة منسوبة لمنظمة عربية بإسم المتهم تفيد منحه لقب سفيراً للمنظمة لمجهوداته فى بث روح الحب والسلام بين الشعوب العربية “مزورة بالكامل ، و شهادة تقدير منسوبة لمنظمة عربية أخرى بإسم المتهم لإختيارة سفيراً للسلام بالوطن العربى “مزورة بالكامل ” .

وضبطت أجهزة الأمن، 7 كارنيهات باسم وصورة المتهم منسوبة لبعض المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى بمسمى مستشار دكتور فى مجالات ( العلاقات العامة ، والسياسة، والسياحة، والمالية”، وكمية من الكروت الشخصية للمتهم بألقاب “مستشار سياح، و محرر صحفى ، وعضو منظمة دولية”.

وتم ضبط هواتف محموالة تحتوي على العديد من الملفات التى تحمل صور المستندات المضبوطة وصور ضوئية للمتهم توضح حضوره العديد من المؤتمرات والندوات العلمية بالبلاد وإنشاء موقع إلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” بصورته واسمه ولقب مستشار دكتور، واعترف المتهم بارتكابه للوقائع.