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إصابة 17 شخصا إثر انفجار مصنع للبارود في بولندا
الشرطة البولندية

إصابة 17 شخصا إثر انفجار مصنع للبارود في بولندا

2017-05-17 14:03:49
أ ش أ

أعلنت السلطات في بولندا اليوم الأربعاء إصابة 17 شخصا وفقدان اثنين آخرين جراء انفجار وقع بمصنع للبارود في مدينة فروتسواف جنوب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن المتحدث باسم قوات الإطفاء المحلية جوزيف كوزالا قوله إن الانفجار تسبب في انهيار المصنع، وإن 4 من المصابين يتلقون العلاج من الحروق فيما يستمر رجال الإطفاء في البحث عن اثنين في عداد المفقودين.

وأضافت الشبكة أن خبراء المفرقعات بالجيش البولندي انتقلوا إلى موقع الانفجار لمعرفة إذا ما كانت هناك تهديدات بوقوع المزيد من الانفجارات، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

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