يحضر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء /الجمعة/ المقبل ختام بطولة هليوبوليس الدولية الثانية لذوي القدرات الخاصة في رياضتي تنس الطاولة و السباحة .

وتقام البطولة حاليا على ملاعب نادى هليوبوليس بمصر الجديدة بمشاركة الفرق العربية من السعودية و الكويت ولبنان و عمان إلى جانب الفرق المصرية التي تمثلها أندية الجزيرة والمعادى ووادى دجلة و هليوبوليس.