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وزير الرياضة يحضر ختام بطولة هليوبوليس الدولية الثانية لذوي القدرات الخاصة
خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يحضر ختام بطولة هليوبوليس الدولية الثانية لذوي القدرات الخاصة

2017-05-17 13:58:49
ا ش ا

يحضر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء /الجمعة/ المقبل ختام بطولة هليوبوليس الدولية الثانية لذوي القدرات الخاصة في رياضتي تنس الطاولة و السباحة .

وتقام البطولة حاليا على ملاعب نادى هليوبوليس بمصر الجديدة بمشاركة الفرق العربية من السعودية و الكويت ولبنان و عمان إلى جانب الفرق المصرية التي تمثلها أندية الجزيرة والمعادى ووادى دجلة و هليوبوليس.

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