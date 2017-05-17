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شريف إسماعيل يلتقي وزير العدل
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

شريف إسماعيل يلتقي وزير العدل

2017-05-17 13:49:09

التقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لمراجعة ملفات مشروعات القوانين التي تشرف الوزارة على اعدادها لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء.

وكان من المقرر أن يترأس المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلا أنه تقرر تأجيله للأحد المقبل، لارتباط رئيس الوزراء بحضور اجتماعات القمة المصرية الأردنية بقصر الاتحادية.

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