أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إمكانية التعاون مع بيلاروسيا في مختلف مشروعات قطاع التشييد والبناء، خاصة وأن مصر تشهد حاليا طفرة كبيرة في هذا القطاع، منوها بأن الدولة لديها خطة محددة لعدد من المشروعات علي مدي السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان اليوم الأربعاء بسفير بيلاروسيا في القاهرة سيرجي ريشكوف، ومدير أكبر شركة للبناء تابعة لوزارة الإعمار في بيلاروسيا ومسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور سيد إسماعيل مستشار الوزير للمرافق، والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن تمنياته بالتعاون المشترك بين البلدين، موضحا أن زيارة مدير أكبر شركة للبناء في بيلاروسيا جاء لعرض الفرص المختلفة للتعاون والمشاركة في المشروعات الكبري.

وبدوره، أوضح مدير الشركة البيلاروسية أن زيارة وفد الشركة لمصر جاءت لايجاد مجالات للتعاون والمشاركة فى تنفيذ المشروعات بين الدولتين، مؤكدا أن مشروعاتهم في الخارج تعتمد علي العمالة المحلية في المقام الأول، حيث لا يستخدمون فقط نحو 15% من المهندسين والمسئولين من بيلاروسيا.

وقدم مسئولو الشركة عرضا لبعض المشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها، ومنها أكبر مصنع لتصنيع الطوب في أمريكا اللاتينية، ومصنع لتجميع سيارات النقل والجرارات الزراعية، منوهين بالسمعة الطيبة التي تحظي بها الجرارات البيلاروسية في مصر.

ومن جهته، استعرض المهندس خالد عباس عمل قطاعات الوزارة المختلفة، قائلا “إنه بالنسبة للإسكان، فعندنا مخطط لتنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.. ولدينا منها حاليا نحو نصف مليون وحدة ما بين وحدات نفذت وسلمت للمستفيدين، وأخري في مراحل التنفيذ المختلفة، بخلاف برنامج الإسكان لمتوسطي الدخل الذي تتبناه الوزارة لتنفيذ 150 ألف وحدة، منوها بأنه يتم تنفيذ 55 ألفا منها حاليا”.‎

وأضاف “وفي قطاع المرافق، التحدي الأكبر الذي يواجهنا حاليا هو الصرف الصحي، خاصة في القري، موضحا أن هناك خطة لرفع نسبة القري المغطاة بالصرف الصحي خلال العامين المقبلين، حيث تم الحصول علي قرض من البنك الدولي بنحو نصف مليون دولار كمرحلة أولي، ومن المتوقع زيادتها لتغطية 155 قرية في ثلاث محافظات، بخلاف ما توفره موازنة الدولة لهذا القطاع”.

وقدم المهندس عباس شرحا موجزا عن المدن الجديدة القائمة أو التي تم البدء في إنشائها حديثا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ومدن الصعيد، مشددا علي أن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة يأتي على أجندة اهتمامات الوزارة حاليا.

ومن المقرر أن يقوم الوفد البيلاروسي بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومواقع الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، فضلا عن عقد اجتماع مع مسئولي شركة (المقاولون العرب)، لبحث فرص التعاون المشترك بدول أفريقيا.‎